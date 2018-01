बजट 2018 का काउंटडाउन शुरूः वित्त मंत्री ने हलवा सेरेमनी के तहत हलवा बांटा

नई दिल्लीः देश का बजट आने में बस 11 दिन बाकी हैं और बजट से पहले की सबसे पहली पारंपरिक रीति हलवा सेरेमनी पूरी हो गई. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज खुद बजट से जुड़े कर्मचारियों और वित्त अधिकारियों को हलवा बांटा. इस हलवा सेरेमनी के होने के साथ ही बजट के दस्तावेजों के छापने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. इससे जुड़े सारे अधिकारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में बने प्रिटिंग प्रेस में अगले कुछ दिन तक किसी बाहरी संपर्क के बिना रहेंगे.

संसद का बजट सत्र 29 जनवरी से शुरू होने वाला है. हलवा सेरेमनी के बाद बजट दस्तावेजों की छपाई बड़ी ही गुप्त प्रक्रिया होती है और इसको लेकर किसी भी तरह की खबर लीक होने नहीं दी जाती है.

क्या है हलवा सेरेमनी

बजट पेश होने से पहले एक अहम हलवा सेरेमनी होती है जिसके बाद आधिकारिक तौर पर बजट छपाई के लिए भेजा जाता है. वित्त मंत्री अरुण जेटली का ये 5 वां बजट है और वो उन्होनें 5वीं बार हलवा सेरेमनी अटैंड की है. हर साल बजट पेश होने से पहले हलवा सेरेमनी होती है जिसके पीछे कहा जाता है कि हर शुभ काम की शुरुआत मीठे से करनी चाहिए और भारतीय परंपरा में हलवे को काफी शुभ माना जाता है. हलवा सेरेमनी के तहत मौजूदा वित्त मंत्री खुद बजट से जुड़े कर्मचारियों, बजट की छपाई से जुड़े कर्मचारियों और वित्त अधिकारियों को हलवा बांटते हैं. इस हलवे के बनने और बंटने के बाद ही बजट के दस्तावेजों के छापने की प्रक्रिया शुरू होती है.

#Delhi : The ritual 'Halwa Ceremony' attended by Finance Minister Arun Jaitley at the Ministry of Finance. The annual ceremony is observed before the commencement of the process of printing of budget documents. pic.twitter.com/sM6o42tFGi