बीजेपी का कांग्रेस से सवाल, 'चिदंबरम ने मेहुल चोकसी को फायदा पहुंचाने के लिए कितना कमीशन लिया'?

नई दिल्लीः 12 हजार 700 करोड़ रुपये के पीएनबी घोटाले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में घमासान जारी है. बीजेपी ने आज पूछा है कि चिदंबरम ने आरोपी मोहुल चोकसी को फायदा पहुंचाने के लिए कितना कमीशन लिया था, वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए सवाल किया है कि बीजेपी के राज में देश का पैसा विदेश कैसे चला गया?

Chidambaram & Rahul Gandhi must answer why was this passed on the day of results to benefit these 7 pvt companies? Chidmabaram swayam nahi kar rahe theyy seedha aashirwaad tha: Union Minister Ravi Shankar Prasad pic.twitter.com/InQla4oLbz