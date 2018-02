बैंकों पर सख्त वित्त मंत्रालयः फंसे लोन की जांच के लिए 15 दिन की डेडलाइन तय

नई दिल्लीः पीएनबी में हुए महाघोटाले का आंकड़ा बढ़कर 12,700 करोड़ रुपये होने की आशंकाओं के बाद वित्त मंत्रालय ने बेहद कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है. वित्त मंत्रालय ने आज बैंकों के लिए कई निर्देश जारी किए हैं और इनका पालन करने के लिए 15 दिन का समय दिया है. वित्तीय सेवा सचिव राजीव कुमार ने बताया कि इसके तहत व्यवस्था में कमियों का पता लगाकर जरुरी कदम उठाने के लिए 15 दिन की समयसीमा तय की गई है.

इन निर्देशों के जरिए वित्त मंत्रालय ने सभी बैंकों के लिए 15 दिन की डेडलाइन तय की है जिसके अंदर अंदर बैंकों को अपने ऑपरेशनल सिस्टम और तकनीकी विभागों में चल रही अनियमितताओं को दूर करना होगा और इनकी सफाई करनी होगी. बैंकों को पहले से चल रहे सभी कंपनियों के लोन, एनपीए, विलफुल डिफॉल्टर्स का पता लगाने और उनकी लिस्ट सीबीआई को सौंपने को कहा है.

वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने इस बारे में जानकारी दी है.

PSB MDs directed to detect bank frauds & consequential wilful default in time & refer cases to CBI, to examine all NPA accounts above Rs 50 Cr for possible fraud & involve ED/DRI for PMLA/FEMA/EXIM violations if any: Rajeev Kumar, Ministry of Finance (File pic) pic.twitter.com/zMPidFIIxR