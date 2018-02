इंदिरा नूई आईसीसी की पहली महिला इंडीपेंडेंट डायरेक्टर बनीं

नई दिल्लीः पेप्सिको की चेयरमैन और सीईओ इंदिरा नूई को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की पहली स्वतंत्र महिला निदेशक नियुक्त किया गया. नूई जून 2018 में बोर्ड से जुड़ेंगी

The PepsiCo Chairman and CEO has been appointed to the ICC Board as the organization’s first independent female director. https://t.co/K2GXBONu8C #cricket @icc