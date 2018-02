पीपीएफ खाते पहले की तरह सुरक्षित, सरकार ने दी नए एक्ट में जमाकर्ताओं के हितों की जानकारी

नई दिल्लीः पीपीएफ एक्ट को खत्म किए जाने को लेकर सरकार ने सफाई दी है. आर्थिक मामलों के सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने साफ किया है कि नई या पुरानी पीपीएफ डिपॉजिट को अटैच किए जाने से सुरक्षा मिलती रहेगी. अटैच किए जाने से सुरक्षा मिलने का अर्थ ये है कि पीपीएफ जमा को कुर्क नहीं किया जा सकता, जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि

सुभाष चंद्र गर्ग ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है. उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मौजूदा और नए पीपीएफ डिपॉजिट्स को भी ये सुरक्षा मिलती रहेगी. लिहाजा कहा जा सकता है कि पीपीएफ धारकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है. नए एक्ट में प्रस्तावित सरकारी जमा प्रोत्साहन कानून के तहत पीपीएफ कानून को शामिल किए जाने के बाद भी इसे सभी सुरक्षा पहले की तरह मिलती रहेगी.

Public Provident Fund (PPF) Deposits enjoy protection from being attached. All existing protections have been saved while consolidating PPF Act under proposed Government Savings Promotion Act. Existing and new PPF deposits would continue to have this protection.