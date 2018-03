क्या डीजल होने वाला है महंगा, जानिए सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जो बढ़ा देगा आपकी चिंता

नई दिल्लीः देश में डीजल और डीजल वाहनों के कम इस्तेमाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दाम बढ़ाने पर विचार करने को कहा है. दरअसल देश में पर्यावरण को लेकर बढ़ती शंकाओं से सुप्रीम कोर्ट भी चिंतित है और समय समय पर सरकारों और पॉल्यूशन कंट्रोल करने वाली संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण से जुड़े निर्देश देता रहता है.

हालांकि इसके बावजूद देश में हवा का स्तर और गिरता जा रहा है खासकर देश की राजधानी दिल्ली में हवा का स्तर बेहद खतरनाक हो रहा है. इन्हीं स्थितियों को काबू में करने और पॉल्यूशन को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ये अनोखी सलाह दी है.

माना जा रहा है कि इस आदेश के बाद सरकार डीजल के दाम बढ़ाने जैसा कदम ले सकती है. जब देश की शीर्ष अदालत ने ऐसा आदेश दिया है तो हो सकता है कि जल्द ही हमें डीजल के बढ़े दाम की खबर सुनने को मिले.

BS VI fuel implementation case: Supreme Court proposes roll out of BS VI fuel across 13 leading metros by April 1, 2019. SC said Center may consult OMCs (Oil Marketing Companies) to reply to the proposal.