गाजियाबाद: गैंगरेप की जांच के लिए बीजेपी ने निकाला कैंडल मार्च, केजरीवाल ने उठाए सवाल

पुलिस की मुस्तैदी से बच्ची को चौबीस घंटे के अंदर मदरसे से बरामद कर लिया गया. बीजेपी मौलवी की गिरफ्तारी और मदरसे को सील करने की मांग कर रही है. बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी ने बीती रात दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय से इंडिया गेट तक कैंडल मार्च निकाला .

नाबालिग आरोपी को बालसुधार गृह भेजा

पुलिस ने मामला पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर नाबालिग आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया है. बताया जा रहा है कि बच्ची का परिवार दो दिन पहले ही गाजीपुर शिफ्ट हुआ था. जिस नाबालिग आरोपी को पकड़ा गया है वो सीसीटीवी में बच्ची के साथ जाते दिखा था.

महेश गिरी ने निकाला कैंडल मार्च, CBI जांच की मांग

बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी के कैंडल मार्च में दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी और दिल्ली से ही बीजेपी सांसद महेश गिरी भी शामिल हुए . महेश गिरी का कहना है कि पुलिस जल्द से जल्द आरोपी मौलवी और उसके साथियों को गिरफ्तार करे. गिरी ने सीबीआई जांच की मांग के लिए पीएम को चिट्ठी भी लिखी है.

Why is BJP protesting and not arresting? https://t.co/CxavGgFShb