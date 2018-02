दिल्ली में हुआ रायन स्कूल जैसा मामला, स्कूल में नौवीं क्लास के छात्र की संदिग्ध हालत में मौत

नई दिल्ली: दिल्ली के खजूरी खास में गुरुग्राम के रायन स्कूल जैसा मामला सामने आया है. उत्तर-पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास में स्कूल परिसर के अंदर ही नौवीं क्लास के एक छात्र को संदिग्ध हालत में मृत पाया गया. पुलिस ने इस घटना की जानकारी दी है. हालांकि ये अभी तक पता नहीं चल पाया है कि बच्चे की मौत कैसे हुई.

#Delhi : A 14-year-old student, found unconscious in a school in Khajuri Khas, declared brought dead in hospital. Case registered.

पुलिस ने बताया कि तुषार नाम के 16 वर्षीय लड़के को कुछ छात्रों ने बाथरूम में बेहोश पाया और उसे एक अस्पताल में ले गए. बाद में उसे जीटीबी अस्पताल भेज दिया गया, जहां डॉक्टरों ने लड़के को मृत घोषित कर दिया. यह मामला खजूरी खास के जीवन ज्योती स्कूल का है.

बच्चे के चाचा ने कहा, "हमें बताया गया कि आपका लड़का बेहोश है. बच्चे की शरीर देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ है. हम उसे लेकर एक अस्पताल में ले गए लेकिन उसने एडमिट करने से मना कर दिया. इसके बाद हम एक दूसरे अस्पताल गए जहां डॉक्टरों ने लड़के को मृत घोषित कर दिया."

#Delhi: People staged a protest outside Jeewan Jyoti School in Khajuri Khas where a 14-year-old student was found unconscious. He was later declared brought dead by the hospital. Case registered. pic.twitter.com/JIZ2uhdaYf