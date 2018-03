यूपी: बीती रात हुए 6 एनकाउंटर, नोएडा में एक लाख का इनामी बदमाश ढेर, AK-47 जब्त

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में देर रात एक के बाद एक छह एनकाउंटर में पुलिस ने दो बदमाशों को मार गिराया. नोएडा में पुलिस ने एक लाख के इनामी श्रवण चौधरी को ढेर कर दिया. दिल्ली और नोएडा के कई मर्डर केस में संलिप्त श्रवन काफी दिनों से फरार था. पुलिस ने मुठभेड़ स्थल से एके-47, एसबीबीएल गन और स्विफ्ट डिजायर बरामद किये हैं.

डीजीपी मुख्यालय ने एक बयान में कहा, ''दिल्ली और नोएडा के मर्डर केस में 50-50 हजार रुपये के इनामी बदमाश पुलिस के साथ मुठभेड़ में आज सुबह मारा गया. घटना स्थल से एक एके-47 और एक एसबीबीएल गन बरामद किये गये हैं.''

पुलिस के मुताबिक दादरी में भी नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है. मुठभेड़ में 25 हजार रुपये का इनामी बदमाश जितेंद्र घायल हो गया. जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

गाजियाबाद में भी मुठभेड़

गाजियाबाद में भी देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच दो मुठभेड़ हुई. विजय नगर इलाके में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई वहीं दूसरी ओर थाना सिहानीगेट के राजनगर एक्सटेंशन इलाके में वाहन चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी.

#ghaziabadpolice Goodwork- In a police crackdown in PS Vijayanagar a Rs 25000 rewardee and wanted in murder case Sonu @ Sunder has been arrested. He suffered firearm injury during the course of arrest and SHO vijaynagar also got injured. #UPPolice @dgpup pic.twitter.com/fs5eECH5MW