गुरूग्राम: सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, अलग-अलग राज्यों की 6 महिलाएं गिरफ्तार

गुरुग्राम: गुरुग्राम पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है. गुरुग्राम में निजी मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का गुरुग्राम पुलिस ने भंडाफोड़ किया है. इस रेड में 6 महिलाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. इस सेक्स रैकेट को चलाने वाली मुख्य महिला भी इस रेड में गिरफ्तार की गई है. गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरी रेड को मुखबरी के जरिए अंजाम दिया. सभी महिलाओं को गिरफ्तार कर उचित धाराओं के तहत मामला दर्ज करने के बाद न्यायालय में पेश किया जाएगा.

Haryana: Sector-50 Gurugram police busted a sex racket operating on the pretext of a spa, 9 people arrested. Case registered. pic.twitter.com/A48Z4DsoJw