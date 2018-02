राजस्थान से चल रहा था लश्कर-ए-तैयबा का व्हाट्सएप ग्रुप, यूपी एटीएस जांच में जुटी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस ने रविवार को बताया कि ‘लश्कर ए तोएबा’ नाम के एक व्हाट्सअप ग्रुप से दूसरे व्हाट्सअप ग्रुप के सदस्यों को ‘आमंत्रण’ मिला. यह ग्रुप राजस्थान में स्कूली छात्र ने कथित रूप से बनाया था.

आतंक निरोधी दस्ते के अधिकारी ने बताया कि व्हाट्सअप पर आमंत्रण भेजने वाला छात्र राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का कक्षा नवमी का छात्र है.

अधिकारी ने बताया, ‘‘उसके पिता आज उपलब्ध नहीं हो सके, इसलिए उससे पूछताछ नहीं की जा सकी. उससे कल पूछताछ की जायेगी.’’ पुलिस ने बताया कि लश्कर ए तोएबा के नाम से ग्रुप को आमंत्रण भेजने के बाद एक युवक की शिकायत पर पुलिस ने आज मामला दर्ज किया.

साइबर क्राइम प्रकोष्ठ (लखनऊ) नोडल आफिसर अभय शुक्ला ने बताया कि शिकायकर्ता एक व्हाट्सअप ग्रुप का सदस्य था. उसे वहां एक अन्य व्हाटसअप ग्रुप जिसका नाम लश्कर ए तोएबा था उससे आमंत्रण लिंक मिला. जब ग्रुप के सदस्यों ने इस आमंत्रण लिंक को खोला तब उस ग्रुप में कुछ नहीं मिला.

इस आधार पर इस व्हाट्सअप आमंत्रण लिंक को भेजने वाले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और आईटी एक्ट के तहत मामला दर्ज​ किया गया है. इस बारे में उप्र एटीएस को भी सूचित कर दिया गया है. पुलिस के अनुसार यह आमंत्रण कुछ दिन पहले मिला है.

यूपी एटीएस के आईजी असीम अरूण ने बताया कि अभी तक यह साफ नही हो पाया है​ कि युवक ने वास्तव में लश्कर व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन किया था या नहीं.

अरूण ने बताया, ‘‘लेकिन उसने पुलिस को इस बात की जानकारी दी और जिस नंबर से यह आमंत्रण लिंक आया था उसकी जानकारी लग गयी है और यह पता चला है कि यह नंबर राजस्थान के भीलवाड़ा का है.' उन्होंने कहा कि हम राजस्थान पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहे है.

Lucknow: Police says a case has been registered on complaint of a person who received a message relating to 'Lashkar-e-Taiba' on a WhatsApp group he was part of. Cyber Crime Cell to conduct investigation. pic.twitter.com/SYF6fVBCKD