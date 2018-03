पुलिस ने फर्जी खबर चलाने के आरोप में पोस्टकार्ड न्यूज़ के एडिटर को किया गिरफ्तार, बीजेपी बचाव में उतरी

नई दिल्ली: फेक न्यूज़ और दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में कर्नाटक की बेंगलुरू पुलिस ने पोस्टकार्ड न्यूज़ वेबपोर्टल के को-फाउंडर और एडिटर महेश विक्रम हेगड़े को गिरफ्तार किया है. महेश की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने सिद्धारमैया सरकार पर निशाना साधा है.

पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर महेश विक्रम हेगड़े की रिहाई के लिए #ReleaseMaheshHegde हैशटैग से अभियान शुरू किया है. केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अनंत हेगड़े ने ट्विट कर कहा, "सिद्धारमैया सरकार को शर्म आनी चाहिए जो महेश हेगड़े को गिरफ्तार कर तानाशाह जैसा बर्ताव कर रही है. बुजदिलों जैसे कदम उठाने की बजाए हमसे लोकतांत्रिक तरीके से लड़िए." बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा ने इसे कायराना हरकत करार दिया है.

Shame on the state government led by @siddaramaiah which is behaving in dictatorial terms in arresting @mvmeet. Ensure to follow the true democratic spirit in fighting us rather than doing a coward act. #ReleaseMaheshHegde