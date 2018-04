SC/ST एक्ट: राजस्थान में दोबारा भड़की हिंसा में भीड़ ने दो नेताओं के घर को फूंका, प्रशासन ने लगाया कर्फ्यू

जयपुर: भारत बंद के दौरान भड़की हिंसा में उग्र भीड़ ने राजस्थान के करौली जिले के हिंडौन कस्बे में पूर्व बीजेपी विधायक राजकुमारी जाटव और कांग्रेस के पूर्व मंत्री भरोसीलाल जाटव के घर में आग लगा दी. इसके बाद कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया है. करौली जिला कलेक्टर अभिमन्यु कुमार ने बताया, "लगभग पांच हजार लोगों की उग्र भीड़ ने वर्तमान बीजेपी विधायक राजकुमारी जाटव और कांग्रेस के पूर्व विधायक भरोसी लाल जाटव के घर में आग लगा दी."

जिला कलेक्टर ने बताया कि मंगलवार को कस्बे में पथराव और आगजनी की घटनाओं के बाद से सुबह से ही स्थिति तनावपूर्ण थी. पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री के घर में आगजनी की घटना के बाद बुधवार सुबह तक के लिए कस्बे में कर्फ्यू लगा दिया गया.



Hindaun: Former BJP MLA Rajkumari Jatav & former state minister Bharosi Lal Jatav's residence set ablaze over alleged molestation of women in a bus by protesters yesterday. #BharatBandh #Rajasthan