भारत इलाज कराने आई विदेशी महिला नौ दिनों से लापता, बहन ने विदेश मंत्री से लगाई मदद की गुहार

तिरूवनंतपुरम: केरल में बाल्टिक सागर के एक देश लातविया की 33 साल की महिला के गायब होने का मामला सामने आया है. 42 साल के एंड्रयू जॉर्डन अपनी पत्नी लिगा स्क्रोमन को कई दिनों से ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका पता नहीं चल पाया है. भारत अपना इलाज कराने आईं लिगा पिछले हफ्ते केरल के कोवलम में खो गईं थीं.

एंड्रयू ने बताया कि उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी और पुलिस ने उनकी पत्नी को दो दिन में ढूंढ निकालने का आस्वासन दिया था. एंड्रयू पिछले शनिवार को केरल पहुंचे थे. उनकी पत्नी लिगा 21 फरवरी को डिप्रेशन का आयुर्वेदिक इलाज कराने के लिए तिरूवनंतपुरम पहुंची थीं. 21 मार्च को लिगा कोवलम बीच पर गईं थी, तभी से उनका कोई पता नहीं चल रहा है.

लिगा के साथ उनकी बहन इल्जा स्क्रोमन भी आई हुई हैं. एंड्रयू ने बताया, "पुलिस ने कल मुझे बताया कि मेरी पत्नी को स्थानीय लोगों ने 18 तारीख को देखा था. मैंने यहां के लोगों से बात की. उन्होंने ये भी बताया कि मेरी पत्नि ने किस तरह के कपड़े पहने थे. हमें पता लगाने के लिए लोगों की मदद चाहिए." उन्होंने यह भी कहा कि वो एक समझदार महिला है. उन्होंने कई जगहों पर घूमा है. वो जानती हैं कि रास्ता भूल जाने पर क्या करना चाहिए.

महिला के परिवारवालों ने लिगा का पता बताने वालों को एक लाख रूपये देने की घोषणा की है. एंड्रयू को इस बात का अंदेशा है कि कहीं उनकी पत्नि को किसी ने किडनैप न कर लिया गया हो. उन्होंने कहा कि पुलिस को ऐसा लगा होगा कि वो खुद ही वापस आ जाएगी. लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ. मुझे ऐसा लगता है कि वो कहीं ऐसी जगह चली गई है जहां से लोग उसे आने नहीं दे रहे हैं. हम केरल इसलिए आए थे ताकि उसका सही तरीके से इलाज कराया जा सके. मेरे देश के डॉक्टर्स उसकी बीमारी का पता नहीं लगा सके थे.

@SushmaSwaraj Please Help! My Sister, citizen of Latvia has been missing 8 days! We are heart broken and very worried!