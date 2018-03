Canara Bank PO Results 2018: POs के ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्स का रिजल्ट घोषित, ऐसे करें चेक

द केनरा बैंक ने प्रोबेशनरी ऑफिसर (POs) के ट्रेनिंग डिप्लोमा कोर्स के लिए हुए एग्जाम के रिजल्ट जारी कर दिए हैं. केनरा बैंक के POs के ट्रेनिंग डिप्लोमा के लिए रिटेन एग्जाम 4 मार्च 2018 को हुआ था. केनरा बैंक ने इस एग्जाम के रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट https://canarabank.com/ पर जारी किए हैं.

इस एग्जाम में क्लीयर होने वाले कैंडिडेंट्स को ग्रुप डिस्कशन (GD) और पर्सनल इटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा. जनवरी 2018 में केनरा बैंक ने बैकिंग और फाइनेंस में 1 साल के ट्रेनिंग डिप्लोमा के लिए एप्लिकेशन मंगावाने शुरू किए थे. 1 साल की ट्रेनिंग पूरी होने के बाद इन कैंडिडेट्स को बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट दी जाएगी.

यह बता देना जरूरी है कि ट्रेनिंग कोर्स NITTE एजुकेशन इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटिड या फिर मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड बेंगलुरु में होगा. केनरा बैंक की ओर से बताया गया है कि कैंडिडेट्स को जल्द ही GD और इंटरव्यू की डेट की जगह बता दी जाएगी.

केनरा बैंक के पोस्ट डिप्लोमा कोर्स के लिए 450 कैंडिडेट्स को चुना जाएगा. 9 महीने की क्लास रूम ट्रेनिंग के बाद कैंडिडेट्स को बैंक की अलग-अलग ब्रांच में तीन महीने के लिए भेजा जाएगा.

ऐसे चेक करें रिजल्ट

केनरा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट canarabank.com पर जाएं.

इसके बाद Recruitment under Career लिंक पर क्लिक करें.

फिर "RP-2/2017 - Recruitment of Probationary Officers in JMGS-I on completion of specially designed PGDBF Course" लिंक पर ओपन करें.

कम्प्यूटर में Ctrl F प्रेस करने के बाद अपना नाम या फिर रोल नंबर लिस्ट में सर्च करें.