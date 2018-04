कल दोबारा होगी CBSE की 12वीं इकोनॉमिक्स की परीक्षा, पुराने सेंटर-एडमिट कार्ड से दे सकेंगे एग्जाम

बीते 28 मार्च को प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें आने के बाद सीबीएसई ने 25 अप्रैल को दोबारा परीक्षा आयोजित करने की घोषणा की थी. दसवीं कक्षा की गणित का प्रश्नपत्र भी लीक होने की खबरें आई थीं, लेकिन बोर्ड ने उसकी फिर से परीक्षा नहीं कराने का फैसला किया.

बोर्ड के अधिकारियों ने आज बताया कि उम्मीदवार पुराने प्रवेश पत्र का इस्तेमाल करके उसी परीक्षा केंद्र पर परीक्षा में बैठेंगे, जहां वे पिछली बार बैठे थे. इसके अलावा सीबीएसई के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भी कल होने वाली परीक्षा के बारे में ट्वीट किया गया है.

All the students appearing for Class XII Economics Paper (code 030) retest on 25 April 2018 may please note that “The candidates will appear from the same allotted centres using the same admit Card” as already notified on 30.03.2018 by CBSE.