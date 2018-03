NHM Punjab Recruitment 2018: नेशनल हेल्थ मिशन पंजाब में इन पदों पर निकली हैं नई नौकरियां

NHM Punjab Recruitment 2018: नेशनल हेल्थ मिशन पंजाब ने नई नौकरियों के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन मंगवाए हैं. कैंडिडेट्स को एप्लिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट http://pbnrhm.org/career1.aspx पर अप्लाई करने होंगे. ये एप्लिकेशन माइक्रोबायोलॉजिस्ट (IRL), सीनियर लेब टेक्निशियन, सीनियर डॉट्स प्लस और टीबी एचवी सुपरवाइजर, सीनियर टीबी सुपरवाइजर, सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर, टीबी हेल्थ विजिटर की पोस्ट के लिए हैं.

योग्य और रुचि रखने वाले कैंडिडेट्स 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक एप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं. एप्लिकेशन सिर्फ ऑनलाइन ही ऑफिशियल वेबसाइट http://www.pbnrhm.org/career1.aspx पर अप्लाई किए जा सकते हैं.

वैकेंसी : कुल 170

सैलरी : अलग-अलग पोस्ट के लिए सैलरी 10 हजार रुपये से लेकर 40 हजार रुपये तक महीना है.

ऐसे करें अप्लाई:

-सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट http://pbnrhm.org/career1.aspx ओपन करें.

-फिर वेबसाइट पर Recruitment to the post of General Duty Medical Officer विकल्प चुने.

-एप्लिकेशन अप्लाई करने से पहले योग्यता के बारे में जरूर जान लें.

-इसके एप्लिकेशन अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन एप्लिकेशन का विकल्प चुने.