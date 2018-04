पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए निकली हैं नई नौकरियां, यहां करें अप्लाई

Punjab and Haryana High Court Recruitment 2018: पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में नई नौकरियां निकली हैं. ये नौकरियां क्लर्क और स्टेनोग्राफर ग्रेड-III की पोस्ट के लिए हैं. कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट sssc.gov.in पर 1 मई तक एप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं.

महत्वपूर्ण तारीख : एप्लिकेशन की शुरुआत- 2 अप्रैल 2018

एप्लिकेशन अप्लाई करने की आखिरी तारीख- 1 मई 2018

एप्लिकेशन फीस देने की आखिरी तारीख- 3 मई 2018

एग्जाम की तारीख- मई से अगस्त 2018 के बीच इन पोस्ट के लिए एग्जाम हो सकता है.

वैकेंसी: कुल- 37

क्लर्क-18

स्टेनोग्राफर-19

योग्यता: क्लर्क- कैंडिडेट आर्ट्स या साइंस में ग्रेजुएट होना चाहिए.

स्टेनोग्राफर- कैंडिडेट के पास आर्ट्स या साइंस में ग्रेजुएशन और शॉर्टहैंड में 80 w.p.m. की स्पीड होनी चाहिए.

एप्लिकेशन फीस: जनरल- 1000 रुपये

SC/ BC/OBC– 250 रुपये

ऐसे करें एप्लिकेशन अप्लाई:

-एप्लिकेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट sssc.gov.in ओपन करें.

-इसके बाद "Recruitment to the post of Clerk/ Stenographer Grade III posts" पर क्लिक करें.

-"Online Application" पर क्लिक करने के बाद आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं.