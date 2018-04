RPSC Recruitment 2018: 1200 हेडमास्टर के लिए निकली नौकरियां, यहां करें अप्लाई

RPSC Recruitment 2018: राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (RPSC) ने 1200 हेडमास्टर (सेकेंडरी एजुकेशन) की भर्ती निकाली है. इस भर्ती के लिए एप्लिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर ही अप्लाई किया जा सकेगा.

ऑफिशियल नोटिफिकेशन: https://rpsc.rajasthan.gov.in/Static/RecruitmentAdvertisements/E6503FFE1F3A41299CFD88FEF3C1822D.pdf

महत्वपूर्ण तारीख: एप्लिकेशन की शुरुआत- 9 अप्रैल, 2018

एप्लिकेशन अप्लाई करने की आखिरी तारीख- 8 मई, 2018

एप्लिकेशन करेक्शन की तारीख- 9 मई से 15 मई

आयु सीमा: न्यूनतम- 24 साल

अधिकतम- 40 साल

कुल वैकेंसी: 1200

एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन: 1. ग्रेजुएशन या फिर डिप्लोमा इन एजुकेशन.

2. किसी भी स्कूल में कम से कम 5 साल का अनुभव.

सिलेक्शन प्रोसेस: कैंडिडेट्स का सिलेक्शन रिटेन एग्जाम के बेस पर होगा.

पेपर-I जनरल स्टडीज, समय- 3 घंटे

पेपेर-II जनरल अवेयरनेस ऑफ एजुकेशन, समय- 3 घंटे

ऐसे करें अप्लाई:

-सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in ओपन करें.

-इसके बाद "Recruitment to the post of Headmaster " पर क्लिक करें.

-एप्लिकेशन के बारे में सब बातें ध्यान से पढ़ने के बाद "Online Application" को ओपन करें.

-सारी जानकारी फॉर्म सब्मिट करने से पहले ठीक से जांच लें.