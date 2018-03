WBHRB Recruitment 2018: जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर के लिए निकली हैं 1098 नौकरियां

WBHRB Recruitment 2018: पश्चिम बंगाल हेल्थ बोर्ड ने नई नौकरियों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. ये नोटिफिकेशन पश्चिम बंगाल के हेल्थ एंड वेलफेयर डिपॉर्टमेंट में जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए है.

योग्य और रुचि रखने वाले कैंडिडेट्स ऑफिशियल वेबसाइट wbhrb.in पर एप्लिकेशन अप्लाई कर सकते हैं. नोटिफिकेशन के मुताबिक शुरुआत में ये नौकरियां टेंपरेरी होंगी, लेकिन बाद में इन्हें परमानेंट कर दिया जाएगा.

कुल वैकेंसी : 1098

वेबसाइट लिंक ओपन : हर महीने की पहले 1 तारीख से 10 तारीख के बीच ही एप्लिकेशन अप्लाई किया जा सकता है.

आयु सीमा : इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की उम्र अधिकतम 36 साल होनी चाहिए.

फीस : जनरल/OBC- 210 रुपये

SC/ ST/ Ex-Servicemen: Nil

पे स्केल : जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट के लिए पे स्केल 15,600 रुपये से लेकर 42,000 हजार रुपये तक रखा गया है.

ऐसे करें एप्लिकेशन अप्लाई

-सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट wbhrb.in ओपन करें.

-फिर Recruitment to the post of General Duty Medical Officer लिंक पर क्लिक करें.

-इसके बाद एप्लिकेशन अप्लाई करने के लिए Application पर क्लिक करें.