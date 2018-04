कर्नाटक चुनाव: कांग्रेस ने 11 उम्मीदवारों की आखिरी सूची जारी की, सिद्धारमैया को बादामी से टिकट

सिद्धारमैया पिछले सोमवार से मैसुरू में डेरा डाले हुए हैं और उन्होंने अपना पूरा कार्यक्रम चामुंडेश्वरी और वरूणा विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार को समर्पित किया है जहां से क्रमश: वह और उनके पुत्र चुनाव लड़ रहे हैं.

Congress releases next list of 11 candidates for #KarnatakaElections2018; CM Siddaramaiah to contest from Badami (in place of Dr Devraj Patil) & KP Chandrakala (in place of HS Chandra Mouli,reportedly lawyer of Mehul Choksi). CM Siddaramaiah is also contesting from Chamundeshwari pic.twitter.com/43653PqO7w