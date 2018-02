'द जियो फोन' ब्रिकी के मामले में बना नंबर 1: रिपोर्ट

नई दिल्ली: सीएमआर इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रिलायंस जियो चौथी तिमाही में देश की सबसे नंबर 1 फीचर फोन कंपनी बन गए हैं. रिपोर्ट में बताया गया है कि चौथी तिमाही में 27 फीसदी शेयर के साथ जियो फीचर फोन बेचने के मामले में पहले नबंर की कंपनी बनी है. वहीं दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग 14 फीसदी शेयर के साथ दूसरे नंबर पर रही. फीचर फोन की मार्केट में चौथी तिमाही में 36 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल मेकर लाइफ के द जियो फोन की बिक्री में चौथी तिमाही में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि चौथी तिमाही में द जियो फोन की 30 मिलियन यूनिट सेल हुई है.

@LYF_In emerges as the clear leader, and driving growth in #featurephones in #4Q2017#India #mobile #handset #market. Kudos @DuttsSunil pic.twitter.com/SqwpXqVrBm