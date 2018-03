एपल के फाउंडर स्टीव जॉब्स का 'जॉब एप्लिकेशन' ऑक्शन के लिए हाजिर, जानें कितनी होगी कीमत?

नई दिल्लीः एपल के फाउंडर और पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स को कौन नहीं जानता. एपल का नाम आते ही स्टीव जॉब्स का नाम ज़ुबान पर आता है. दुनिया के सबसे बड़े ऑन्त्रोप्रेन्योर्स में से एक रहे स्टीव जॉब्स फिर चर्चा में हैं. इस बार चर्चा उनकी कंपनी एपल को लेकर नहीं बल्कि अपने जॉब एप्लिकेशन को लेकर है.

साल 1973 में जब जॉब्स ने एपल कंपनी शुरु नहीं की थी तो उस वक्त उन्हें नौकरी की दरकार थी. ऐसे में उन्होंने एक नौकरी के लिए अप्लाई किया. अब इस जॉब एप्लिकेशन को आरआर ऑक्शन नाम की संस्था ने ऑक्शन के लिए रखा है. इसके साथ ही स्टीव जॉब्स से जुड़े कुल तीन डॉक्यूमेंट को ऑक्शन के लिए रखा गया है.

Our trio of Steve Jobs items at auction is getting a lot of international attention. Read all about it here: https://t.co/BBAQA8pNHr -- Bidding starts March 8; preview all the items here: https://t.co/ZgwRsYcFqW #RRAuction #SteveJobs #Apple pic.twitter.com/Oo11qB0bVy