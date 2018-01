BSNL का नया ऑफर, ₹249 में अनलिमिटेड डेटा प्लान

नई दिल्लीः पब्लिक सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल अपने ब्रॉडबैंड ग्राहकों के लिए नया ऑफर लेकर आया है. कंपनी ने 249 रुपये में अनलिमिटेड इंटरनेट ब्रॉडबैंड प्लान उतारा है. इस प्लान का नाम BB249 रखा गया है जिसमें ग्राहक को एक महीने तक अनलिमिटेड डेटा मिलेगा. BB249 ब्रॉडबैंड प्लान में ग्राहक को 249 रुपये में 5 जीबी तक 8 Mbps तक स्पीड मिलेगी. 5 जीबी डेटा खत्म होने के बाद 1 Mbps की स्पीड में इंटरनेट एक्सेस कर सकेंगे और ये अनलिमिटेड होगा.

#BSNL's Experience Unlimited BB249 plan offers much more internet for merely Rs 249 & purchase BSNL's lightening fast ADSL Modem for an attractive price of Rs 1,250/- Only For more details of BB249 Plan visit https://t.co/veBUoys1gh & for BSNL Modem visit https://t.co/gdCMjhJMhU pic.twitter.com/s5LuMutNGU