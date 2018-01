दुनियाभर में डाउन हुआ Facebook, Instagram वेब भी नहीं हो रहा ओपन

नई दिल्ली: पॉपुलर सोशल मीडिया वेबसाइट फेसबुक डाउन हो गया है. फेसबुक के डाउन होने के बाद ट्विटर पर लोग #facebookdown ट्रेंड चला रहे हैं. इसके साथ ही फेसबुक ओपन करने पर Soory, Something went wrong के स्क्रीनशॉट को भी बड़ी तेजी से शेयर किया जा रहा है. हालांकि अब तक फेसबुक के डाउन होने की वजह सामने नहीं आ पाई है.

फेसबुक के साथ कुछ लोग व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के वेब पेज डाउन होने की बात भी कह रहे हैं. हालांकि हमने जब व्हाट्सएप वेब को ओपन करने की कोशिश की तो यह सही से काम कर रहा था, लेकिन इंस्टाग्राम पर 5xx Server Error देखने को मिल रहा है.कुछ यूजर्स ने फेसबुक के डाउन होने बात बताते हुए कहा है कि बीते 2 घंटे से उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

केवल भारत ही नहीं दुनियाभर के कई देशों में फेसबुक के काम नहीं करने की जानकारी सामने आ रही है. हाल ही में फेसबुक ने अपने न्यूजफीड में बदलाव करने की बात कही थी, हो सकता है कि उन्हीं बदलावों को लागू करने की वजह से फेसबुक इस्तेमाल करने वाले लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो.

#facebookdown Is anyone else having issues with posting to a group the manage? Been trying for 2 hours...frustrating. pic.twitter.com/wRef5IIsgt