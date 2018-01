Facebook की न्यूज फीड में पहले से ज्यादा दिखाई देंगी लोकल खबरें

सैन फ्रांस्सिको: पिछले कुछ समय से दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट फेसबुक अपनी न्यूज फीड को लेकर कई बड़े बदलाव कर रही है. न्यूज फीड में नई अपडेट के बाद फेसबुक की ओर से बताया गया है कि अब लोगों को अपने आस पास की खबरें पहले से ज्यादा मिलेंगी.

फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मार्क जुकरबर्ग ने बताया है, "हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि फेसबुक ना सिर्फ मस्ती के लिए बल्कि समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए भी है. हम फेसबुक पर बदलाव की एक पूरी सीरीज चला हैं जिसके जरिए न्यूज फीड में सिर्फ विश्वसनीय खबरों को जगह मिलेगी.'' इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि अगली अपडेट में उनकी कोशिश यूजर्स के आस पास की खबरें ज्यादा पहुंचाने की रहेगी.

मार्क जुकरबर्ग का कहना है कि ''लोग पिछले काफी वक्त से लोकल खबरों को लाने की मांग कर रहे थे. लोकल खबरें हमारे समाज में चल रहे मामलों को लेकर समझ बनाने में ज्यादा कारगर हैं.'' इसके अलावा एक रीसर्च का हवाला देते हुए उन्होंने बताया है कि लोकर खबरों की वजह से समाज में बदलाव की पहल को देखा गया है.

