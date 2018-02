Facebook गुमराह करने वाले पोस्ट और कमेंट की रिपोर्ट के लिए लाएगा 'डाउन वोट' बटन

नई दिल्ली: बदलाव के सिलसिले को बरकरार रखते हुए फेसबुक की ओर से चुनिंदा पब्लिक पेजेज पर नए 'डाउन वोट' बटन की टेस्टिंग शुरू की गई है. फेसबुक 'डाउन वोट' बटन के जरिए गुमराह करने वाले पोस्ट और कमेंट्स को अपने प्लेटफॉर्म से खत्म करना चाहता है.

पिछले काफी वक्त से फेसबुक पर 'डिसलाइक' बटन के आने की बात सामने आती रही है. लेकिन फेसबुक के अधिकारी ने कहा है कि उनका यह 'डाउन बटन' 'डिसलाइक' का काम नहीं करेगा. उन्होंने बताया, ''हम एक ऐसे फीचर को टेस्ट कर रहे हैं जिसके जरिए हमें लोगों का पब्लिक पेजेज के लिए फीडबैक मिल सके.'' 'डाउन बटन' की टेस्टिंग अभी केवल अमेरिका में चल रही है.

टेस्टिंग के दौरान फेसबुक लोगों को लाइक और रिप्लाई फीचर के साथ 'डाउन वोट' का विकल्प दे रहा है. जब भी कोई यूजर किसी पोस्ट या कमेंट पर 'डाउन वोट' करता है तो फेसबुक उन्हें 'गुमराह करने' या 'अपमानजनक' जैसे विकल्प देगा. इन विकल्पों को चुनकर उस पोस्ट या फिर कमेंट के खिलाफ रिपोर्ट की जा सकेगी.

Here's what I see on my end if I click downvote, but since I don't know anyone else with the feature I don't know what it might look on their end. #FacebookDownvote pic.twitter.com/YIxI5xgXeU