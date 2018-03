क्या आपने भी अपने फेसबुक अकाउंट की सिक्योरिटी के लिए कमेंट किया है BFF? जानें इसकी हकीकत

नई दिल्लीः फेसबुक डेटा लीक मामले पर बुधवार देर रात सीईओ मार्क जकरबर्ग ने चुप्पी तोड़ी. पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका ने पांच करोड़ यूजर्स का डेटा चुरा कर साल 2016 में हुए अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव और ब्रेक्जिट जनमत संग्रह को प्रभावित किया. जकरबर्ग ने अपने बयान में नई डेटा सिक्योरिटी पॉलिसी लाने की बात कही और इतना कहना था कि फेसबुक पर फेक इंफॉर्मेशन का दौर शुरु हो गया.

क्या है वायरल हो रहा BFF पोस्ट?

जकरबर्ग के बयान के बाद से ही फेसबुक पर एक पोस्ट वायरल होने लगा. इस पोस्ट के जरिए दावा किया गया कि फेसबुक ने यूजर्स के डेटा की सेफ्टी के लिए नया समाधान ढूंढ निकाला है. वायरल पोस्ट के मुताबिक फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने BFF वर्ड डिजाइन किया है. अगर आपको ये जानना है कि आपका अकाउंड और डेटा सुरक्षित है तो कमेंट बॉक्स में BFF टाइप करें. अगर ये हरे रंग में हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका अकाउंट सेफ है और अगर ये BFF हरे रंग में तब्दील नहीं होता तो अपना फेसबुक पासवर्ड तुरंत बदल लें.

क्या है सच?

ये मैसेज फेक जानकारी यूजर्स के बीच फैला रहा है. दरअसल, ये फेसबुक का स्पेशल कैरेक्टर है. ये टेक्स्ट एनिमेशन है जिसके जरिए फेसबुक खास इमोशन को दिखाता है. जैसे आप Best Wishes,Congratulations और You Got This जैसे शब्द लिखते हैं तो ये अलग रंग में तब्दील हो जाते हैं ठीक वैसे ही BFF भी एक ऐसा शब्द है जिसे फेसबुक ने दोस्ती सेलिब्रेट करने के लिए डिजाइन किया है. जैसे ही कोई यूजर BFF लिखता है यहां दो हाथ सामने आते है और ये शब्द हरे रंग में बदल जाता है.

ऐसे में हम साफ करना चाहते हैं कि ये फेसबुक की ओर से शुरु की गई डेटा सिक्योरिटी मुहिम नहीं है. ऐसे पोस्ट के जरिए लोग आम यूजर्स को गुमराह कर रहे हैं. आप ऐसे फेक पोस्ट पोस्ट पर यकीन ना करें.