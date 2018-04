Jio Juice के बहाने रिलायंस जियो ने बनाया यूजर्स को अप्रैल फूल!

नई दिल्लीः बीते कुछ दिनों से चर्चा थी कि रिलायंस जियो एक ऐसे प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकता है जो यूजर्स के स्मार्टफोन की बैटरी के लिए काम करेगा. इसका नाम जियो जूस होगा. लेकिन मजेदार बात ये है कि इस नए प्रोडक्ट के जरिए जियो ने अपने यूजर्स क साथ अप्रैल फूल प्रैंक (मजाक) किया है. पिछले तीन दिनों से जियो जूस को प्रमोट कर रही कंपनी ने 1 अप्रैल के दिन जियो यूजर्स के साथ इस प्रैंक की जानकारी दी.

सबसे पहले इस सिलसिले में 29 मार्च को पहली बार रिलायंस जियो ने अपनी इस नई तकनीक को लेकर ट्वीट किया और अपने यूजर्स को जानकारी दी. टेलीकॉम कंपनी ने ट्वीट किया, ''आपकी डिजिटल जिंदगी में अब कोई रुकावट नहीं आएगी. #JioJuice कमिंग सून.'' इसके बाद 30 मार्च को कंपनी ने जियो जूस से जुड़ी एक तस्वीर और एक GIF ट्वीट की.

Time to say goodbye to chargers and heavy power banks. Introducing #JioJuice. #WithLoveFromJio pic.twitter.com/1YaT5OC5DF