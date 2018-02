रेडमी नोट 5 के साथ भारत में लॉन्च हो सकता है पहला Mi TV, टीजर से मिला हिंट

नई दिल्ली: वैलेंटाइन डे यानी कि 14 फरवरी के दिन चाइनीज मोबाइल मेकर शाओमी अपना नया स्मार्टफोन रेडमी नोट 5 लॉन्च कर रही है. इसके साथ ही शाओमी ने इस स्पेशल दिन के लिए एक खास सरप्राइज भी रखा है. शाओमी के इस सरप्राइज की जानकारी लॉन्च इवेंट को लेकर सामने आए टीजर से मिली है.

शाओमी ने लॉन्च इवेंट को लेकर जारी किए गए टीजर में जिस डिवाइस की झलक मिल रही है वह स्मार्टफोन के जैसा नहीं दिख रहा है. पिछले काफी वक्त से ही दावा किया जा रहा था कि शाओमी भारत में स्मार्टफोन के अलावा दूसरे प्रोडक्ट भी लॉन्च करना चाहती है. ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शाओमी नोट 5 के साथ Mi टीवी को भी भारत में लॉन्च कर सकती है.

Mi fans! Is it a bird? Is it a plane? #WhatIsThat

Something wonderful is about to happen this Valentine's Day. Stay tuned!

Mi fans! Is it a bird? Is it a plane? #WhatIsThat