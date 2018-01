Moto c Plus की कीमत में हुई है कटौती, 499 रुपये की बेहद कीमत में पा सकते हैं

नई दिल्लीः लेनोवो ओन्ड मोटोरोला ने अपने बजट स्मार्टफोन मॉडल मोटो C प्लस की कीमत में कटौती की है. ये स्मार्टफोन 1000 रुपये सस्ती कीमत में फ्लिपकार्ट और मोटो हब (ऑफलाइन स्टोर) पर उपलब्ध है. आपको बता दें कि ये स्थायी कटौती नहीं है.

इस कटौती के साथ ही इसकी नई कीमत 5,999 रुपये है. जो लॉन्च के वक्त 6,999 रुपये रखी गई है. इसके अलावा इस स्मार्टफोन पर 5500 तक का एक्सचेंज ऑफर पा सकते हैं. इस ऑफर का लाभ उठाकर आप 499 रुपये की कीमत में ये मोटो C प्लस खरीद सकते हैं. इसके अलावा एक्सिस बैंक के क्रेडिट बज्ज कार्ड से खरीदारी करने वाले को 5 परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा.



Moto C Plus के स्पेसिफिकेशन

ये स्मार्टफोन नॉगट 7.0 ओएस पर चलता है. मोटो C प्लस में 5 इंच की स्क्रीन दी गई है जिसकी रिजॉल्यूशन 720x1280 पिक्सल है. प्रोसेसर की बात करें तो इसमें 1.3GHz मीडियाटेक क्वार्डकोर कोरटेक्स A53 SoC प्रोसेसर दिया गया है. इंटरनल मैमोरी की बात करें तो इसमें 16 जीबी की इंटरनल मैमोरी दी गई है जिसे बढ़ाकर 128 जीबी कर सकते हैं.

ऑप्टिक्स की बात करें तो मोटो C प्लस में 8 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दिया गया है जो डुअल एलईडी फ्लैश के साथ आता है वहीं 2 मेगापिक्सल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है. इसकी बैटरी 4000mAh की कीमत दी गई है. ये फोन 4G VoLTE कनेक्टिविटी के साथ आएगा.