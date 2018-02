Moto G6 सीरीज के स्मार्टफोन्स की कीमत और तस्वीर आई सामने

नई दिल्लीः मोटोरेला अपने मोटो G5 और G5 प्लस के सक्सेसर मोटो G6 सीरीज पर काम कर रहा है. इसके नई जेनरेशन के अपकमिंग स्मार्टफोन मोटो G6 प्ले, मोटो G6 और मोटो G6 प्लस की डिजाइन और स्पेसिफिकेशन और कीमत सामने आई है. इन स्मार्टफोन को मोटोरोला इस साल जून महीने में लॉन्च कर सकता है.

क्या हो सकती है कीमत?

रिपोर्ट्स की मानें तो मोटोरोला G6 प्ले की कीमत 12,000 रुपये, मोटो G6 की कीमत 15,000 रुपये और मोटो G6 प्लस की कीमत 17,000 रुपये होगी.

लीक हुई नई तस्वीर और स्पेसिफिकेशन

टिपस्टर एंड्री यतीम (@HeyAndri) ने मोटो के आने वाले स्मार्टफोन्स मोटो G6 सीरीज की तस्वीर और स्पेसिफिकेशन साझा किया है. @HeyAndri के मुताबिक मोटो G6 प्ले इस नई सीरीज का सबसे सस्ता स्मार्टफोन होगा.

#motoG6 plus has Nexus 6's 3250mAh battery.

Listing is LNV-G6P.

G6Play SD430 4000mAh, G6 SD450 3000mAh.

Rs12k, 15k, 17k.#motorola pic.twitter.com/gRWhExad6K