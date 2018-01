मोटो X4 स्मार्टफोन का नया वैरिएंट जल्द होगा लॉन्च, मिलेगी 6GB रैम

नई दिल्ली: चाइनीज मोबाइल मेकर लेनोवो जल्द ही मोटो X4 स्मार्टफोन का नया वैरिएंट पेश करने वाला है. मोटो इंडिया की ओर से ट्वीट के जरिए मोटो X4 के नए वैरिएंट के बारे में जानकारी दी गई है. इसके साथ ही बताया है कि X4 का नया वैरिएंट 1 फरवरी से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगा.

मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोटो X4 के नए वैरिएंट में 6GB रैम हो सकती है. यह स्मार्टफोन एंड्रॉयड के लेटेस्ट वर्जन 8.0 ओरियो पर चलेगा. इसके अलावा इस स्मार्टफोन की बाकी खूबियां पहले के जैसी ही होंगी. स्मार्टफोन के नए वैरिएंट की कीमत के बारे में अभी कोई जानकारी सामने नहीं आ पाई है.

Gear up to get smarter with the all new #MotoX4, that’s powered by the newest and sweetest version of Android yet! Arriving on @Flipkart on 1st February. pic.twitter.com/Uj78lztbGD