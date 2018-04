Price Slashed: 16MP कैमरा और 4GB RAM वाले Moto G5s पर ₹5,000 की छूट

मोटोरोला ने ट्वीट करके ये जानकारी दी. ये ऑफर 11 अप्रैल कर इस स्मार्टफोन की खरीद पर मिलेगा. एमेजन इंडिया से इस स्मार्टफोन को खरीदकर 5000 रुपये की छूट पाया जा सकता है.

We don’t mean to brag but making the first phone call 45 years ago calls for some celebration! So head to @AmazonIn and grab the all-metal #MotoG5s, which comes with 4 GB RAM and a 16MP rear camera, now at just Rs. 9,999. Offer valid till 11/04 only.