Amazon पर Oneplus 6 के लिए आज से शुरू होंगे रजिस्ट्रेशन, यूजर्स ऐसे पा सकते हैं फ्री में फोन, ये रही पूरी जानकारी

मई में लॉन्च होगा Oneplus 6

वनप्लस 6 आज भारत में सबसे अधिक प्रत्याशित स्मार्टफोन्स में से एक है. एमेजन इंडिया के कैटेगरी मैनेजमेंट के डायरेक्टर नूर पटेल ने एक बयान में कहा कि, "हम काफी खुश हैं कि पिछले तीन सालों से हम ऐसे मशहूर ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं. हम अपने ग्राहकों को ऐसे ही वनप्लस 6 की एक्सक्लूसिव एक्सेस पहुंचाते रहेंगे. एमेजन ने आगे कहा कि, ग्राहक आज रात 00:00 बजे एमेजन के पेज पर जाकर वनप्लस 6 के बारे में जानकारी और अपडेट्स पा सकते हैं.

इस प्रतियोगिता के तहत यूजर्स जीत सकते हैं फोन

वनप्लस ने फोन के लॉन्च से पहले 'The Lab' नामक एक कार्यक्रम की शुरूआत की है. जिससे 15 ग्राहकों को ये मौका मिलेगा की लॉन्च से पहले वो फोन का रिव्यू कर सकते हैं. तो वहीं इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले यूजर्स को वनप्लस 6 फ्री में दिया जाएगा. इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए यूजर्स को पहले इंग्लिश में एक फॉर्म भरना होगा. आपको बता दें कि फॉर्म भरने के लिए ग्राहकों के पास सिर्फ 2 मई तक का ही समय है."

Do you have what it takes to review the #OnePlus6? Join the Lab and get your hands on our latest flagship before anyone else. https://t.co/q1Ej1rfUIw pic.twitter.com/ZzhDpDQ9Cw