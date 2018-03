25 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरे के साथ भारतीय बाजार में आ सकता है ओप्पो एफ7

नई दिल्ली: अपने स्टाइलिश हैंडसेट्स के लिए जानी जाने वाली कंपनी ओप्पो जल्द ही अपना एक बेहतरीन फोन ओप्पो एफ7 पेश करने वाली है. कंपनी इसे 26 मार्च को मुंबई में आयोजित एक इवेंट में लॉन्च करेगी जिसके लिए इनविटेशन भी भेजे जा चुके हैं.

हाल ही में ओप्पो ने अपने अपकमिंग फोन को लेकर एक टीजर रिलीज किया था. कहा जा रहा है कि ये फोन 26 मार्च तक बाजारों में दस्तक देगा. कंपनी ने फोन के लॉन्च कर बहुत सारे ट्वीट भी किए हैं उनमें से एक में कोई क्रिकेटर फोन पकड़े नजर आ रहा है जिसपर लिखा है, ''एफ7 इज कमिंग, गेस द क्रिकेटर''.

Who is the third mystery Indian cricketer and get set for the amazingly new #OPPOF7, which now comes with a super full-screen that enables an immersive viewing experience! pic.twitter.com/cnHvfNVOVt