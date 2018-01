गैलेक्सी S9 और S9 प्लस की कीमत को लेकर लॉन्च से पहले ही सामने आई बड़ी जानकारी

नई दिल्ली: दक्षिण कोरियाई मोबाइल मेकर सैमसंग 25 फरवरी को अपने मोस्ट अवेटेड गैलेक्सी S9 और S9 प्लस स्मार्टफोन को लॉन्च करने वाली है. गैलेक्सी S9 और S9 प्लस के लॉन्च से पहले ही ये जानकारी सामने आई है कि ये दोनों स्मार्टफोन कंपनी के सबसे मंहगे फोन होंगे.

बता दें कि इससे पहले पिछले साल लॉन्च किए गए गैलेक्सी S8 और गैलेक्सी S8 प्लस कंपनी के सबसे मंहगे स्मार्टफोन थे. मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि गैलेक्सी S9 और S9 प्लस की कीमत आईफोन X के बराबर हो सकती है.

Sorry but your leakers are WRONG... #GalaxyS9 #GalaxyS9Plus DUO are going to be annouced 25 FEBRUARY ! Prepare your money... the most EXPENSIVE GALAXY EVER... ????✅????‍♂️ pic.twitter.com/r7PeMsSxVM