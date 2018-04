AMAZON पर शॉपिंग, SBI कार्डधारक हैं तो आपके लिए है बड़ा ऑफर, ये रहें डिटेल्स

नई दिल्ली: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने AMAZON.IN से इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीद पर 10 फीसदी तक के कैशबैक की पेशकेश की है. देश के सबसे बड़े कर्ज देने वाले बैंक ने इसकी घोषणा अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल @TheOfficialSBI पर दी. SBI का ये ऑफर एमेजन की वेबसाइट, मोबाइल एप और मोबाइल साइट से सामानों की खरीद पर ही लागू होगी. इस ऑफर का लाभ सिर्फ वही लोग उठा सकते हैं जिनके पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का डेबिट या क्रेडिट कार्ड होगा. ट्वीट में कहा गया है SBI कस्टमर्स के लिए एमेजन पर ये ऑफर सिर्फ 10 अप्रैल 2018 तक ही लागू रहेगा.

Shop with your #SBI #DebitCard at the #SummerCarnival on #Amazon and get 10% #cashback Offer valid till 10th April, 2018. Terms and conditions apply. To know more: https://t.co/RkTEGxH9sm#SBI #Amazon #SBIDebitCard #DebitCard #SBIOffers #Cashback #Offers #SummerCarnival pic.twitter.com/KzYXbZLnns