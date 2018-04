कश्मीर की वादियों में शादी के बंधन में बंधे IAS टॉपर टीना डाबी और अतहर आमिर

जानकारी के मुताबिक टीना डाबी अपने परिवार के साथ शुक्रवार को कश्मीर के पहलगाम पहुंची थीं. खबरों की मानें तो टीना डाबी और अतहर आमिर के बीच आईएएस की ट्रेनिंग के दौरान प्रेम परवान चढ़ा.

टीना ने अपनी शादी को लेकर पहले ही जानकारी दी थी, दोनों ने फेसबुक पर एक फोटो भी शेयर किया था. हालांकि उस दौरान शादी की तारीख को लेकर कोई एलान नहीं किया था.

अपनी शादी की जानकारी देते हुए टीना ने बताया था कि कुछ लोगों ने जातिगत टिप्पणी भी की, कुछ लोगों ने धर्म को लेकर भी सवाल किए लेकिन मेरा का मनाना है कि प्रेम करना कोई गुनाह नहीं है.

2015 IAS toppers, Tina Dabi and Athar Aamir-ul-Shafi Khan,on Saturday tied knot,and choose their wedding venue at Pahalgam Anantnag..