हादसों का दिन: मुंबई के समंदर में हेलिकॉप्टर क्रैश, रात से 9 शहरों में अलग-अलग हादसों में 28 की मौत

नई दिल्ली: रात से अबतक देश के नौ शहरों में हुए अलग-अलग हादसों में करीब 28 लोगों की मौत हो गई है. दोपहर मुंबई के समंदर में हेलिकॉप्टर क्रैश हो गया. हेलिकॉप्टर में ओएनजीसी के कर्मचारी समेत सात लोग सवार थे. हादसे के बाद एक शव बरामद कर लिया गया है. जिस जगह हादसा हुआ वहां तक रेस्क्यू टीम पहुंच गई है.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सात लोगों को ले कर जा रहा पवन हंस का एक हेलीकॉप्टर मुंबई के तटीय इलाके में लापता हो गया. क्रैश विमान का मलबा मिला है. वहीं, हेलिकॉप्टर में सवार लोगों की तलाश की जा रही है.



दर्दनाक: गुजरात में आग से 3 छात्राओं और जयपुर में सिलेंडर फटने से 5 लोगों की मौत

1 Pawanhans Helicopter of ONGC flying from Juhu #Mumbai to ODA Offshore Development Area lost at sea this morning. Total crew on board 5 besides 2pilot. Large scale Indian Coast Guard sear and rescue operation underway. Debris located by CG Ship and one body recovered:Coast Guard