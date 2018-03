39 भारतीयों की इराक में मौत पर एक की बहन ने कहा- हमें विश्वास नहीं

नई दिल्ली: इराक में 39 भारतीयों की मौत के साथ किसी मां का बेटा, तो किसी का भाई, तो किसी का पति, तो किसी का पिता छिन गया. परिवार में मातम जैसा माहौल है. परिजनों को अपनों के खोने के दर्द के साथ यह सालता रहेगा कि चार साल पहले से लापता हुआ एक सदस्य का आखिरी चेहरा भी नहीं देख पाएंगे. उन्हें मिलेगा भी तो सिर्फ अवशेष.

मारे 39 भारतीयों में से एक की बहन गुरपिन्दर कौर ने आज कहा कि उन्हें अपने भाई की मौत पर विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सालों तक उसके जीवित होने का भरोसा दिलाया है. गुरपिन्दर ने टीवी में समाचार सुनने के बाद कहा कि जब मंत्रालय उनसे संपर्क करेगा, वह तभी मानेंगी कि उनका भाई वास्तव में अब नहीं रहा है.

सुषमा ने राज्यसभा में आज दिये बयान में बताया कि इराक के मोसुल कस्बे में आईएसआईएस आतंकियों द्वारा तीन साल पहले अपहृत किये गये39 भारतीयों की मौत हो गयी है और उनके शव बरामद हो चुके हैं.

स्वराज ने उच्च सदन में दिये बयान में कहा, ''आतंकी संगठन द्वारा40 भारतीयों का अपहरण किया गया था, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति खुद को बांग्लादेशी मुसलमान बताकर बच निकला.''

भारतीय समूह में शामिल मनजिन्दर सिंह की बहन गुरपिन्दर ने कहा, ''मैंने टीवी में यह सुना है, लेकिन जब तक विदेश मंत्रालय मुझसे संपर्क नहीं करता, मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगी.'' उसने साथ ही कहा कि विदेश मंत्री हमेशा यही कहती रही हैं कि वह जिंदा है और सरकार उनका पता लगाने का प्रयास कर रही है.

