इराक में मेरी आंखों के सामने हुई थी भारतीयों की हत्या: हरजीत मसीह

चंडीगढ़: इराक में 39 भारतीयों के साथ अगवा किए जाने के बाद जून 2014 में आईएस के चंगुल से भागने में कामयाब रहने वाले इकलौते व्यक्ति हरजीत मसीह ने आज कहा कि वह पिछले तीन साल से कह रहे थे कि सभी अन्य लोग मारे जा चुके हैं. मसीह ने आज कहा, ‘‘ मैं पिछले तीन वर्षों से कहता रहा हूं कि आईएस के आतंकवादियों ने सभी 39 भारतीयों की हत्या कर दी है.’’

पंजाब में गुरदासपुर जिले के काला अफगाना गांव के निवासी मसीह ने कहा, ‘‘ मैंने सच बोला था.’’ मसीह उन 40 भारतीय कामगारों में शामिल था जिन्हें आतंकवादी संगठन आईएस ने अगवा किया था. मसीह ने कहा कि उन्हें मेरी आंखों के सामने मार दिया गया और मैं इतने सालों से यह कहता रहा हूं. मुझे हैरानी होती है कि मैंने जो कहा था सरकार ने उसे माना क्यों नहीं.

I told the truth that 39 Indians were killed. The government has misled the 39 families who lost their relatives: Harjit Masih, man who returned from Mosul earlier, claimed that 39 Indians were killed by ISIS there. pic.twitter.com/Fvz74egOCz