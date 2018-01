कोहरे का यातायात पर बुरा असर: दिल्ली आने-जाने वाली 12 ट्रेनें रद्द, 49 ट्रेने और 20 फ्लाइट्स लेट

नई दिल्ली: पिछले कई दिनों से देश के उत्तरी भागों में ठंड और कोहरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है. राजधानी दिल्ली में कोहरे की वजह से फ्लाइट्स और ट्रेनों की आवाजाही पर बुरा असर पड़ा है. दिल्ली आने-जाने वाली 12 ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं. वहीं, 49ट्रेनें देरी से चल रही हैं.



