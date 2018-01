कर्नाटक: बेंगलूरु के कैलाश बार में लगी भीषण आग, 5 कर्मचारियों की दम घुटने से मौत

बेंगलूरु: मुंबई के बाद कल देर रात कर्नाटक की राजधानी बेंगलूरु के कुंभारा सांघा बिल्डिंग के कैलाश बार में आग लगने से पांच लोगों की मौत हो गई. ये आग करीब रात ढाई बजे लगी. बार के पांचों कर्मचारियों की दम घुटने से मौत हो गई. दमकल की दो गाड़िया और एक राहत गाड़ी पहुंचने के बाद आग पर काबू पा लिया गया है.

कहा जा रहा है कि जिस वक्त ये आग लगी थी, पांचों कर्मचारी अंदर सो रहे थे. आग इतनी भीषण थी कि धुएं से इनका दम घुट गया. कहा जा रहा है कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है. हालांकि आग लगने के असली कारणों का पता लगाया जा रहा है. बार में राहत-बचाव कार्य जारी है.



Fire broke out at 2.30 am at Kailash bar restaurant in Kumbaara Sangha building, 5 employees who were sleeping inside died in the fire #Bengaluru