लखनऊ के मदरसे में बंधक बनाकर रखी गयी 51 छात्राएं मुक्त, प्रबंधक गिरफ्तार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की राजधानी के एक मदरसे में बंधक बनाकर रखी गईं 51 लड़कियों को यूपी पुलिस ने मुक्त कराया है. साथ ही मदरसे के प्रबंधक को गिरफ्तार किया गया है. मुक्त कराई गयी छात्राओं का आरोप है कि प्रबंधक उनका उत्पीड़न और उनके साथ अमानवीय बर्ताव करता था.

51 girls rescued from a madarsa in Lucknow's old city area following complaints of sexual harassment of inmates by institute's manager: Police.

उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय के एक प्रवक्ता ने आज बताया कि स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस दल ने सआदतगंज थानाक्षेत्र के यासीनगंज इलाके में मदरसा जामिया खदीजतुल कुबरा लिलबनात पर कल रात छापा मारा. प्रवक्ता के मुताबिक मदरसे के हॉस्टल में 51 छात्राओं को बंधक बनाकर रखा गया था. सभी लड़कियों को मुक्त कराया गया और प्रबंधक मोहम्मद तैयब जिया को गिरफ्तार कर लिया गया. #Lucknow : Girls rescued in raids at a Madrasa in #Shahadatganj , manager arrested for allegedly sexually exploiting girls pic.twitter.com/J0223QvCJT

प्रबंधत करता था यौन उत्पीड़न-अमानवीय बर्ताव

पुलिस ने छात्राओं को उनके परिजनों तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रवक्ता ने बताया कि इस बात की जांच की जा रही है कि यह मदरसा रजिस्टर्ड था अथवा अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था.

#Lucknow A joint team conducted raid at a Madrasa in Shahadatganj,51 girls were present there&they have accused the manager of the Madrasa of molestation.FIR has been registered,manager of the Madrasa arrested.We are also investigating if the Madrasa was registered or not:SP,West pic.twitter.com/MzEoGF2xef