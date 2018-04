केजरीवाल के करीबी आशीष खेतान ने डीडीसी से दिया इस्तीफा, कपिल मिश्रा ने काम में बताया 'जीरो'

आशीष खेतान के इस्तीफे के बाद आप के पूर्व नेता कपिल मिश्रा ने निशाना साधा है. उन्होंने कहा, ''तीन सालों तक कैबिनेट मंत्री का दर्जा, सैलरी, बंगला, और स्टाफ लिया. काम किया- जीरो।''

खेतान पत्रकार से नेता बने हैं. उन्हें तीन साल पहले आप सरकार की सलाहाकर इकाई डीडीसी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था. केजरीवाल डीडीसी के अध्यक्ष हैं. खेतान ने ट्विटर पर लिखा , ‘‘मैंने डीडीसी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया , जो 16 अप्रैल से प्रभावी है. पिछले तीन साल में मुझे सार्वजनिक नीति को आकार देने औरशासन में सुधार और परिवर्तन लाने के लिए कई अनोखे अवसर मिलें. मुझे यह अवसर देने के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का शुक्रगुजार हूं.’’

I have resigned as VC, DDC, with effect from April 16. During the past three years I had a unique opportunity to shape public policy & bring about reform and change in governance. I am grateful to Arvind Kejriwal, the Hon’ble CM, for giving me this wonderful opportunity.