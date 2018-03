लेनिन के बाद अब तमिलनाडु में पेरियार की मूर्ति को पहुंचाया गया नुकसान, दो व्यक्ति गिरफ्तार

वेल्लोर: त्रिपुरा में लेनिन की मूर्ति गिराने के बाद अब तमिलनाडु में पेरियार की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने का मामला सामने आया है. तमिलनाडु के वेल्लोर जिले में मंगलवार रात समाज सुधारक और द्रविड़ आंदोलन के संस्थापक ई वी रामासामी पेरियार की मूर्ति कथित रूप से क्षतिग्रस्त कर दी गई. पेरियार समाज में तार्किक विचार फैलाने पर जोर देते थे.

वहीं पुलिस ने दावा किया कि इस घटना को नशे में रहे दो व्यक्तियों ने अंजाम दिया. बता दें कि लेनिन की मूर्ति गिराने के बाद एक बीजेपी नेता ने ये संकेत दिया था कि अगला नंबर पेरियार का हो सकता है. इससे पहले लेनिन की मूर्ति को त्रिपुरा में संदिग्ध बीजेपी कार्यकर्ताओं ने गिरा दिया था.

#TamilNadu : Periyar statue inside Tirupattur corporation office vandalised in Vellore district. Two persons arrested by Police. pic.twitter.com/F8ufRU121e