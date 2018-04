अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक: जहां संविधान रचयिता ने ली थी आखिरी सांस

14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के तौर पर मनाया जाता रहा है. लेकिन इस बार अंबेडकर जयंती कुछ अलग जरूर दिख रही है. अलग-अलग राजनीतिक दलों ने अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए. इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को दिल्ली विधानसभा के सामने बने 26 अलीपुर रोड पर डॉ अंबेडकर राष्ट्रीय स्मारक का उद्घाटन किया.

Honoured to inaugurate the Dr. Ambedkar National Memorial at 26, Alipur Road in Delhi. Sharing my speech on the occasion. https://t.co/SEi55s07DQ pic.twitter.com/qNXBWXDbAW