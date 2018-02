अमिताभ बच्चन ने कांग्रेस को ट्विटर पर किया फॉलो, पार्टी ने बिग बी का किया शुक्रिया

नई दिल्ली: कांग्रेस और बच्चन परिवार की नजदीकियां बेहद पुरानी हैं. कवि हरिवंश राय बच्चन के जमाने से गांधी परिवार और बच्चन परिवार के संबंध बेहद अच्छे रहे हैं, लेकिन राजीव गांधी के समय बोफोर्स घोटाले के दौरान दोनों परिवार के संबंधों में तल्खियां आ गईं थीं जिसके बाद से दोनों के बीच का संबंध लगभग टूट गया था. लेकिन ऐसा लग रहा है कि गांधी और बच्चन परिवार का रिश्ता फिर से अच्छे होने वाला है.

Thank you @SrBachchan ji for the follow. We wish you all the best for ‘102 not out’.