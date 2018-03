लोकपाल-लोकायुक्त की नियुक्ति के आश्वासन के साथ खत्म हुआ अन्ना का अनशन, मंच पर फेंका गया जूता

नई दिल्ली: अलग-अलग मांगों को लेकर पिछले छह दिन से रामलीला मैदान में भूख हड़ताल पर बैठे सुप्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने अपना अनशन समाप्त कर दिया. उन्होंने कहा कि सरकार ने उन्हें केन्द्र में लोकपाल और राज्यों में लोकायुक्तों की नियुक्तियां जल्द करने का आश्वासन दिया है.

Breaking News:

Noted social activist #AnnaHazare ends his fast in presence of Maharashtra CM @Dev_Fadnavis , Union Minister Gajendra Singh Shekhawat, Maharashtra Minister Girish Mahajan at Ramleela ground, New Delhi..@gssjodhpur pic.twitter.com/dQqXHZefAD